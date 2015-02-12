«الكهرباء» تحصل 3 ملايين جنيه من قضايا وجنح ومخالفات وسرقة تيار

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ضبط 5962 حالة سرقة تيار، و30 مخالفة، الثلاثاء 10 فبراير، وفى إطار متابعة تنفيذ الأحكام والتحصيل، بلغ عدد جنح الحبس 598 حالة، وتم تحصيل عدد 5278 قضية، بقيمة 3 ملايين و308 آلاف جنيه، فضلًا عن تحصيل قيمة 37 حالة مخالفة شروط تعاقد، بقيمة 88 ألف جنيه، بإجمالي، 3 ملايين و396 ألف جنيه.

جاء ذلك في بيان للوزارة الخميس، نقلا عن اللواء سامي الميهي، مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشرطة الكهرباء، لمكافحة سرقات التيار الكهربائي، ومنع إهدار مئات الملايين من الجنيهات، مما يؤثر سلبًا على كفاءة أداء شركات التوزيع.

وأوضح أن هذه الجهود تأتى في إطار حرص قطاع الكهرباء على مكافحة سرقة التيار الكهربائي وتحصيل المتأخرات، ليتمكن القطاع من الوفاء بالتزاماته تجاه قطاع البترول، وتحسين شبكات النقل، وصيانة محطات التوليد، وتحويل الشبكة الكهربائية المصرية إلى شبكة ذكية.