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إعادة فتح ميناء دمياط بعد تحسن الأحوال الجوية.. واستمرار غلق بوغاز عزبة البرج

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أعلنت هيئة ميناء دمياط، الخميس، إعادة فتح ميناء دمياط أمام حركة الملاحة، وقال ممدوح الشيطي، المتحدث الاعلامي للميناء، إن اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، قرر فتح بوغاز ميناء دمياط أمام حركة الملاحة بعد التحسن النسبي للأحوال الجوية وارتفاع الأمواج في المعدل المحدد وسرعة الرياح.

ولفت «الشيطي» إلى وجود 16 سفينة علي الأرصفة منها 3 سفن حاويات و13 سفينة في الانتظار.

فيما أكد حمدي الغرباوي، نقيب الصيادين في دمياط، استمرار غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد بسبب ارتفاع الأمواج والرياح وتوقفت رحلات الصيد في مياة البحر المتوسط، مشيرا إلى أن، الخميس، هو اليوم الأخير لنوة الشمس الصغري وسوف تبدأ رحلات الصيد، صباح الجمعة.

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