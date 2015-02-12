الدفاع بـ”أحداث الشورى” يثبت تعرض المتهمين للضرب قبل انعقاد الجلسة

أثبت المحامي، طاهر أبو النصر، أن المتهمين حال تواجدهم بقفص الاتهام وقبل انعقاد الجلسة تعرضو لوقائع اعتداء بدنيًا ولفظيًا دفعتهم إلى الصراخ والنجدة بدفاعهم وهيئة المحكمة ولذا فان الدفاع يطلب إثبات ما تعرض له المتهمين من اعتداءات بدنية ولفظية داخل القفص من الحراس وسماع من تختاره المحكمة من المتهمين لوصف كيفية الاعتداء حتى يتثنى للدفاع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد القائم بالاعتداء.

وأمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد نظر محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مجلس الشورى”.

فيما أكدت راجية عمران عن أحمد عبد الر حمن مدعية بالحق المدنى وطالبته بتعويض مؤقت مائة الف وواحد جنية قبل المدعى عماد طاحون وطلبت اضافة متهمين جدد من قبل قوات الضبط وهم المقدم عماد طاحون والنقيب سمير مجدى.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على موكليه.