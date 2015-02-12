محمد بن راشد يوجه ببدء التحضير للدورة الرابعة من القمة الحكومية

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " بأن تبدأ القمة الحكومية العمل مع مختلف الحكومات العالمية والمنظمات الدولية لتطوير حلول ابتكارية للعديد من التحديات المشتركة التي تواجه حكومات العالم في تقديم الخدمات.

وأكد سموه أن أهمية القمة الحكومية هي بما ستضيفه خلال الأعوام القادمة من قيمة نوعية للعمل الحكومي العالمي بالتعاون مع الشركاء الدوليين كالأمم المتحدة والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

وشهدت القمة الحكومية الحالية نجاحا كبيرا ومشاركة من حكومات / 93 / دولة حول العالم إضافة لأغلب المنظمات الدولية المعنية فيما بلغ عدد المشاركين نحو أربعة آلاف مشارك و/ 100 / متحدث واختتمت أعمالها بتوزيع جوائز محلية وإقليمية وعالمية للخدمات الحكومية الذكية والمبتكرة.

وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المنظمة للقمة الحكومية..إن الدورة الرابعة من القمة ستعقد خلال الفترة من الثامن إلى العاشر من شهر فبراير عام 2016 وقد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالبدء في الإعداد لها من الآن وفق رؤية أوسع واشمل وأكبر لتشكل حدثا عالميا متخصصا في تطوير الحلول الابتكارية في الخدمات الحكومية وكيفية مواكبة التطورات العلمية المتسارعة بطريقة مذهلة لتطوير نماذج متقدمة من الخدمات الحكومية المستقبلية.

وأوضح القرقاوي أن القمة الحكومية ستعمل خلال المرحلة القادمة على تشكيل نماذج تعاون دولي جديدة بين الحكومات والقطاع الخاص بهدف استخدام التقنيات الحديثة في إحداث نقلات نوعية في العمل الحكومي وفي مجال تقديم الخدمات الحكومية لمختلف الشعوب .

وقال القرقاوي إن القمة الحكومية القادمة ستتضمن معرضين مرافقين إضافة لثلاث جوائز عالمية..المعرض الأول هو " متحف المستقبل " في حلة جديدة وسيتم خلاله استعراض الجديد في الخدمات الحكومية على المستوى العالمي والمعرض الثاني هو معرض الابتكار.

وأشار إلى أن الجوائز هي .. الأولى " الجائزة العالمية لاستخدام تقنية الطائرات بدون طيار في الخدمات الحكومية " وسيتم خلالها منح مليون دولار أميركي للفائز الأول..أما الجائزة الثانية فهي " جائزة الروبوت والذكاء الاصطناعي" التي يتم تكريم الفائزين فيها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي .. بينما ستكون الجائزة الثالثة عن " جائزة أفضل خدمة حكومية على الهاتف المحمول " وذلك على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وذكر أن أجندة الدورة المقبلة ستشهد تنوعا جديدا في الموضوعات والقضايا التي ستناقشها إضافة إلى حرصها على استقطاب متحدثيين دوليين وإقليميين وعالميين وخبراء بما يعزز من مكانة القمة الحكومية كأكبر منصة عالية لريادة الخدمات.

وأوضح معالي القرقاوي أن القمة ستعزز شراكاتها المعرفية مع المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية والجامعات وشركات القطاع الخاص.

وقال إن القمة الحكومية تسعى إلى تعميق الشراكات التكاملية مع المؤسسات التعليمية والجامعات وقادة الفكر والخبراء إضافة إلى شركات القطاع الخاص الرائدة في تطوير الخدمات وبما يسهم في تعزيز الأداء في القطاع الحكومي.

وأكد معاليه أن القمة الحالية حققت نجاحا كبيرا فاق التوقعات وحرصت - عبر محاور أجندتها المتنوعة والغنية والتي استلهمت موضوعاتها من رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تطوير والارتقاء بالخدمات الحكومية - على تشكل أكبر منصة عالمية للريادة في الخدمات الحكومية.

وبين أن القمة في دورتها الحالية استقطبت نحو/ 100 / متحدث وأربعة آلاف مشارك من/ 93 / حكومة حول العالم وشهدت اهتماما إعلاميا كبيرا من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية حيث وصل عدد المشاركين من الجهات الإعلامية في تغطية فعاليات القمة الحكومية والمؤتمرات الصحفية التي عقدت على هامشها لـ/ 400 / مشارك..فضلا عن أن القمة شهدت إعلان مبادرات رائدة تهدف إلى تعزيز خدمة المجتمع الإنساني بأسره.