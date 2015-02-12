مصرع ربة منزل وإصابة 5 آخرين فى مشاجرة بسبب خلافات عائلية بالمنوفية

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 5 آخرين، فى مشاجرة حادة بالأسلحة البيضاء، بين عائلتين بسبب خلافات المصاهرة بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور قسم السادات يفيد بنشوب مشاجرة بين كل من ياسر خميس 35 سنة فران و شقيقه طارق من شبرا الخيمة طرف أول، زوج شقيقة الطرف الأول محمد عربى 28 سنة ووالدة الثالث واجبات محمد 55 سنة ربة منزل و شقيقتى الثالث امل 36 سنة ربة منزل جميعهم مصابين بجروح قطعية، ومصرع ياسمين 25 سنة ربة منزل مصابة بجروح خطيرة، وتم نقلها لمستشفى منوف العام وتوفت عقب وصولها.

وبالانتقال والفحص، وسؤال طرفى المشاجرة اتهم كل منهما الأخر بالتعدى بالضرب لخلافات بسبب المصاهرة، وتم تحرير محضر رقم 973 جنح قسم منوف وتولت النيابة التحقيقات.