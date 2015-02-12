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مصرع طفلين فى حادثين بمركزي قويسنا والسادات في المنوفية

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مصرع طفلين فى حادثين بمركزي قويسنا والسادات في المنوفية مصرع طفلين فى حادثين بمركزي قويسنا والسادات في المنوفية

صورة أرشيفية

لقى طفلان مصرعهما، اليوم الخميس، فى حادثين منفصلين بمركزى قويسنا والسادات، بمحافظة المنوفية، أثناء لهوهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور قويسنا يفيد بوفاة الطفل عمر محمد شحاته 3 سنوات مقيم قرية كفور الرمل متأثرًا بإصابته حروق نارية متفرقة بالجسم نتيجة سقوطه داخل كمية من القمامة المشتعلة.

ووصل الطفل محمد هانى عبد الهادى سنتين ونصف مقسيم منشية سرور مركز السادات جثة هامدة لمستشفى منوف العام مصابا بكسر فى قاع الجمجمة نتيجة لهوه أعلى سور بجوار المنزل واختل توازنه وسقط أرضًا، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة والتصريح بدفن الجثتين.

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