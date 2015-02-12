شومان يلقي خطبة الجمعة غداً بالجامع الأزهر.. وترجمتها باللغتين الانجليزية و الفرنسية

يلقي الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، خطبةَ الجمعة غدًا في الجامع الأزهر، تحت عنوان “خطورة النفاق والكذب وضرورة تنشئة الأجيال على الصدق ومكارم الأخلاق”.

ومن المقرر أن يتحدث وكيل الأزهر في الخطبة عن حقيقة النفاق وأنواعه، وصفات المنافقين، وخطر النفاق على الأمة، وآثار الكذب على الفرد والمجتمع، وضرورة تنشئة الأجيال على الصدق ومكارم الأخلاق، وأهمية ذلك في تكوين مجتمعات سليمة خالية من كافة الأمراض والآفات الاجتماعية.

ويقوم الرواق الأزهري بترجمة الخطبة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية بعد انتهائها بوقت قصير، ليتاح للناطقين بغير العربية الاطلاع عليها