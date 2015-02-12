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مصريان يزوران تأشيرتي سفر لموزمبيق للبحث عن عمل

  • مصر
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ألقت سلطات مطار القاهرة، الخميس، القبض على مصريين حاولا السفر إلى جنوب أفريقيا بتأشيرتين مزورتين لدولة موزمبيق، في واقعة وصفت بأنها الأولى من نوعها.

وصرح اللواء مجدي السمان، مدير إدارة الجوازات بمطار القاهرة، بأنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، تم الاشتباه في جوازي سفر راكبين مصريين، وبفحصهما تبين تزويرهما لتأشيرتي موزمبيق.

وأقر الراكبان بحصولهما على التأشيرتين من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي للسفر بحثا عن عمل، وتمت إحالتهما للنيابة.

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