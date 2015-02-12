بورصة السياحة ببرلين تدعو إلى مؤتمر صحفي حول مصر مارس المقبل

أصدرت بورصة السياحة ببرلين بيانا، الخميس، أكدت خلاله تنظيم مؤتمر صحفى حول مصر تحت عنوان «مصر بوابة المرور لأفريقيا.. حيث تضخ عام ٢٠١٦ نبضا جديدا لأفريقيا والشرق الأوسط».

وأضاف البيان أن وزير السياحة، هشام زعزوع، سيعقد مؤتمرا صحفيا حول مصر ضمن فعاليات بورصة السياحة ببرلين، التي تعد أكبر سوق سياحية عالمية.

وتهدف المشاركة المصرية إلى تقديم المنتج السياحى المصرى وتسويقه، والتفكير المستدام للعمل على دراسة مستقبل السياحة في مصر.

جدير بالذكر أن بورصة السياحة ببرلين ستقام في الرابع من مارس المقبل وتستمر حتى الثامن من نفس الشهر بمشاركة عشرة آلاف عارض ممثلين عن ١٩٠ دولة.