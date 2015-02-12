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انطلاق القافلة الدعوية التموينية الثانية في «دار السلام» الجمعة

  • مصر
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تنطلق القافلة الثانية الدعوية التموينية المشتركة بين وزارتي والتجارة الداخلية والأوقاف، الجمعة، بمنطقة «دار السلام» بمحافظة القاهرة، حيث تبدأ فعاليتها بخطبة الجمعة في مسجد «السلام»، ويشارك فيها قيادات وزارتي التموين والأوقاف بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذه القافلة تأتي في إطار الاتفاق الذي تم مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على إطلاق حملة أسبوعية مشتركة من الوزارتين تجوب كل محافظات لنشر الفكر الديني الصحيح والسليم في المجتمع من خلال المنابر بالمساجد، فضلا عن توعية المواطنين بقواعد الدين والحياة، وأيضا توعيتهم بحقوقهم بالخدمات التي تقدمها وزارة التموين، سواء في حصص منظومة الخبز أو حقوقهم في السلع التموينية أو أي خدمات أخرى تقدمها الوزارة.

يشار إلى أن أولي هذه الحملات المشتركة بدأت يوم الجمعة الماضية من مسجد «أبوالعباس المرسي»، بمحافظة الإسكندرية، وشارك فيها كل من وزير التموين ووزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب قيادات وزارتي التموين والأوقاف بالإسكندرية.

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