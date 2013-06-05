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الأهلي يفقد متعب 3 أشهر

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الأهلي يفقد متعب 3 أشهر الأهلي يفقد متعب 3 أشهر

يغيب عماد متعب مهاجم الأهلي عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر بسبب معاناته من ألام في الظهر، وفقا لما أعلنه إيهاب علي طبيب الفريق الأحمر.

وقال علي لـFilGoal.com:"يسافر متعب إلى ألمانيا يوم الخميس وسيتم عرضه على أربعة من أكبر أطباء جراحات الظهر في ألمانيا."

وأضاف علي "سيخضع اللاعب لعملية كي مجددا، وإذا ما استدعى الأمر التدخل الجراحي فسوف يتم في ألمانيا أيضا."

متعب تعرض لنفس الإصابة إبان خوض المارد الأحمر لدور المجموعات من النسخة الماضية لدوري أبطال إفريقيا.

وغاب اللاعب عن المشاركة لفترة، تم خلالها علاجه عن طريق الكي والحقن كبديل للتدخل الجراحي الذي يُبعد متعب عن الملاعب لشهور.

وجاءت إصابة متعب قبل خوض الأهلي لمنافسات الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز، بجانب دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

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