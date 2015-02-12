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المجتمعات العمرانية: 6 مناقصات فى 4 مدن الجديدة لتوفير الخدمات لسكانها

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المجتمعات العمرانية: 6 مناقصات فى 4 مدن الجديدة لتوفير الخدمات لسكانها المجتمعات العمرانية: 6 مناقصات فى 4 مدن الجديدة لتوفير الخدمات لسكانها

 

وزير الإسكان

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اليومين المقبلين، 6 مناقصات عامة جديدة، فى 4 مدن جديدة، فى إطار تنمية هذه المدن وتوفير الخدمات لسكانها، من بينها أعمال تنفيذ شبكات مياه الشرب ، وإنشاء مدرسة تعليم أساسى.

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن الجهاز سيطرح أعمال تنفيذ شبكات مياه الشرب الرئيسية للتوسعات الشرقية كاملة ( الجزء الأول والثانى ) بالمدينة، فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .

وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن الجهاز سيطرح 3 مناقصات، الأولى تنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع إعادة الشىء لأصله، بمسارات الكابلات لربط التليفونات الرئيسية والفرعية بالمدينة، والثانية لتنفيذ أعمال الطرق وتنسيق الموقع لعدد (79) قطعة بمنطقة القبة بين الحيين الأول والخامس، والثالثة لتنفيذ أعمال إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى، بإمتداد إسكان الشباب .

وأشار المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إلى أنه سيتم طرح أعمال إزالة المخلفات بالحى المتميز والسياحى بالمدينة، فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .

وأوضح المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم طرح أعمال المرحلة الثانية لطرق الـ ring حول المقابر ومداخل المقابر (بمنطقة 4290 مقبرة) بالتجمع الثالث بالمدينة .

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