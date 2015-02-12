بالصور… محافظ سوهاج يشهد حفل ختام أسبوع شباب المدن الجامعية‎

حضر الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، حفل ختام اأسبوع شباب المدن الجامعية للجامعات المصرية، بحضور كلًا من الدكتورنبيل نورالدين رئيس الجامعة والدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب وعمداء الكليات والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكرى وبعض السادة وكلاء الوزارات بالمحافظة ومندوبى وفود الجامعات المصرية .

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ويليه آيات من القران الكريم وعرض فنى من طلاب كلية التربية الرياضية جامعة سوهاج بعنوان “معًا ضد الإرهاب نعم لرجال الجيش والشرطة”، ثم عرض فنى لكورال جامعة سوهاج ثم توزيع الجوائز والدروع .

وأكد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج على خالص سعادته بتواجده وسط الطلبة، موضحًا ان الحياة لا تخلو من التحديات والحياة كلها ليست علم فقط بل مزيج بين العلم والرياضة والمشاركة الاجتماعية والانشطة الرياضية.

ورحب الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة بالمحافظ، وأكد أن هذا الأسبوع يحمل رسالة وهي أن شباب مصر بخير وهو خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل.

وأضاف الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب ان الجامعة دب بها الحياة ، حيث شارك فى هذا الاسبوع ثمان جامعات مصرية و1500 طالب.