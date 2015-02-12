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وصول مليون و919 ألف طن بضائع لموانئ السويس خلال شهر يناير

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وصول مليون و919 ألف طن بضائع لموانئ السويس خلال شهر يناير وصول مليون و919 ألف طن بضائع لموانئ السويس خلال شهر يناير

ميناء دمياط

شهدت مواني البحر الأحمر، زيادة فى معدل تداول البضائع بموانيها، خلال شهر يناير الماضى، بمقدار 16.43% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، حيث بلغ كمية تداول البضائع 1919712 طن  بضائع متنوعة بزيادة قدرها 16.43 % عن الفترة المثيلة بإجمالى وارد مليون و 229 ألف و 990 طن و صادر 689 ألف و 722 طن .

و قال المتحدث الرسمى للهيئة عبد الرحيم مصطفى ان عدد الركاب خلال تلك الفترة بموانى سفاجا و نويبع و الغردقة 43605 راكب حيث غادر 26483 راكب و وصول 17086 راكب.

و أكد عبد الرحيم مصطفى فى بيان إعلامي أن موانى البحر الأحمر شهدت رواج لحركة السياحة بموانى السخنة و الغردقة و سفاجا و شرم الشيخ و نويبع حيث بلغ عدد السائحين خلال تلك الفترة اجمالى 24679 سائح و ذلك خلال رحلات مكوكية بالموانى حيث وصل 12360 سائح و غادر 12314 سائح و ذلك بزيادة قدرها 240 % عن نفس الفترة المثيلة للعام الماضى.

كما تم تداول 23247 حاوية عبر مواني الهيئة خلال نفس الفترة حيث تم تداول 14129 حاوية بميناء السخنة بكمية وارد 10296 حاوية و صادر 3833 حاوية و عدد 192 حاوية ترانزيت بينما تم تداول 1797 حاوية بموانى السويس و الأدبية وارد 1192 حاوية و غادر 605 حاوية .

واستقبلت موانى البحر الاحمر كميات من السلع الضرورية منها وصول 78499 طن قمح و 117773 طن بوتاجاز و 42900 طن زيوت طعام .

وتم تداول كميات من بضائع اخرى حيث استقبل 140798 طن كلينكر و 318425 طن حديد و 15690 طن بضائع خطرة لاستخدامها الضرورى فى بعض الصناعات ، و تم تصدير 325555 طن فوسفات و 107 طن بضائع خطرة و 12211 طن اسمنت و 53833 طن حديد .

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