وصول مليون و919 ألف طن بضائع لموانئ السويس خلال شهر يناير

شهدت مواني البحر الأحمر، زيادة فى معدل تداول البضائع بموانيها، خلال شهر يناير الماضى، بمقدار 16.43% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، حيث بلغ كمية تداول البضائع 1919712 طن بضائع متنوعة بزيادة قدرها 16.43 % عن الفترة المثيلة بإجمالى وارد مليون و 229 ألف و 990 طن و صادر 689 ألف و 722 طن .

و قال المتحدث الرسمى للهيئة عبد الرحيم مصطفى ان عدد الركاب خلال تلك الفترة بموانى سفاجا و نويبع و الغردقة 43605 راكب حيث غادر 26483 راكب و وصول 17086 راكب.

و أكد عبد الرحيم مصطفى فى بيان إعلامي أن موانى البحر الأحمر شهدت رواج لحركة السياحة بموانى السخنة و الغردقة و سفاجا و شرم الشيخ و نويبع حيث بلغ عدد السائحين خلال تلك الفترة اجمالى 24679 سائح و ذلك خلال رحلات مكوكية بالموانى حيث وصل 12360 سائح و غادر 12314 سائح و ذلك بزيادة قدرها 240 % عن نفس الفترة المثيلة للعام الماضى.

كما تم تداول 23247 حاوية عبر مواني الهيئة خلال نفس الفترة حيث تم تداول 14129 حاوية بميناء السخنة بكمية وارد 10296 حاوية و صادر 3833 حاوية و عدد 192 حاوية ترانزيت بينما تم تداول 1797 حاوية بموانى السويس و الأدبية وارد 1192 حاوية و غادر 605 حاوية .

واستقبلت موانى البحر الاحمر كميات من السلع الضرورية منها وصول 78499 طن قمح و 117773 طن بوتاجاز و 42900 طن زيوت طعام .

وتم تداول كميات من بضائع اخرى حيث استقبل 140798 طن كلينكر و 318425 طن حديد و 15690 طن بضائع خطرة لاستخدامها الضرورى فى بعض الصناعات ، و تم تصدير 325555 طن فوسفات و 107 طن بضائع خطرة و 12211 طن اسمنت و 53833 طن حديد .