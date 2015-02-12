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إعادة فتح موانىء البحر الأحمر وعودة الحركة الملاحية بعد توقف يومين

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أكد عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن الحركة الملاحية تسير بطبيعتها بموانىء البحر الأحمر بعد إعادة فتحتها أمام حركة دخول و خروج السفن، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية عقب إغلاقها لمدة يومين على التوالى .

ويستعد ميناء الزيتيات اليوم لاستقبال السفينة جاز و على متنها 6 ألاف طن بوتاجاز قادمة من الزيتيات، كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة ايجيبشيان ديجنتى وعلى متنها 350 سيارة قادمة من جدة .

ويشهد ميناء الأدبية اليوم، زيادة فى حركة تداول البضائع و ذلك بعد إعادة الحركة الملاحية لطبيعتها، حيث يستقبل الميناء السفينة تريزا فينوس وعلى متنها 22585 طن زيوت قادمة من جدة و السفينة سبيرو وعلى متنها 12 الف طن بضائع عامة قادمة من بورسودان و السفينة ارك فورواردر و على متنها 70 شاحنة قادمة من ضبا كما يغادر الميناء السفينة سما و على متنها 2000 طن بضائع عامة متجهة الى العقبة .

ويستقبل ميناء السخنة اليوم السفينة كوسموس وعلى متنها 1704 حاوية قادمة من العقبة، والسفينة اسيان و على متنها 16 الف طن كلينكر قادمة من الامارات، كما يغادر الميناء السفينة كوتا كانتاك وعلى متنها 265 حاوية متجهة إلى العقبة .

 

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