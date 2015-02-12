إعادة فتح موانىء البحر الأحمر وعودة الحركة الملاحية بعد توقف يومين

أكد عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن الحركة الملاحية تسير بطبيعتها بموانىء البحر الأحمر بعد إعادة فتحتها أمام حركة دخول و خروج السفن، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية عقب إغلاقها لمدة يومين على التوالى .

ويستعد ميناء الزيتيات اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز و على متنها 6 ألاف طن بوتاجاز قادمة من الزيتيات، كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة ايجيبشيان ديجنتى وعلى متنها 350 سيارة قادمة من جدة .

ويشهد ميناء الأدبية اليوم، زيادة فى حركة تداول البضائع و ذلك بعد إعادة الحركة الملاحية لطبيعتها، حيث يستقبل الميناء السفينة تريزا فينوس وعلى متنها 22585 طن زيوت قادمة من جدة و السفينة سبيرو وعلى متنها 12 الف طن بضائع عامة قادمة من بورسودان و السفينة ارك فورواردر و على متنها 70 شاحنة قادمة من ضبا كما يغادر الميناء السفينة سما و على متنها 2000 طن بضائع عامة متجهة الى العقبة .

ويستقبل ميناء السخنة اليوم السفينة كوسموس وعلى متنها 1704 حاوية قادمة من العقبة، والسفينة اسيان و على متنها 16 الف طن كلينكر قادمة من الامارات، كما يغادر الميناء السفينة كوتا كانتاك وعلى متنها 265 حاوية متجهة إلى العقبة .