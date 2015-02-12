ضبط 7 قطع سلاح ناري و85 طلقة في حملة أمنية بسوهاج‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج في حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية بمراكز سوهاج من ضبط 7 قطع سلاح ناري و 85 طلقة و2 خزينة.

وتم ضبط 2 بندقية إسرائيلي عيار 7.62×51 م الأولى تحمل رقم 940 والثانية تحمل رقم 1492 على جسم السلاح و83 طلقة من ذات العيار حيازة المتهم عاصم لطفى محمد سن 49 عامل ومقيم الجلاويه مركز ساقلته، تحرر عن ذلك المحضر رقم 198 أدارى مركز ساقلته لسنة 2015.

وتم ضبط بندقية ألماني عيار 7.92×51 لا تحمل أرقام حيازة المتهم طاهر محمود إبراهيم أبو زيد سن 55 مزارع ومقيم جهينه الشرقية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 329 إدارى مركز جهينه لسنة 2015، وطبنجة حلوان عيار 9 مم مطموسة الأرقام و 2 خزينة لذات السلاح عثر عليها بناحية بنى منصور دائرة مركز البلينا [ تخلي عنها المتهم عقب مشاهدته للقوات ] ولاذا بالفرار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 768 جنح مركز البلينا لسنة 2015 .

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 فرد روسى صناعة محلية، وطلقة حية من ذات العيار حيازة المتهم طارق البدرى عبد العزيز سن 30 عامل ومقيم نجع العسيرات ـ مركز المنشاة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 400 أدارى مركز المنشاة لسنة 2015، وفرد روسى صناعة محلية وطلقة حية من ذات العيار حيازة المتهم عادل على أمين احمد سن 50 عامل ومقيم الشوكا- مركز طما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 422 أدارى مركز طما لسنة 2015.