إصابة 10 طالبات وسائق إثر انقلاب أتوبيس بأسوان

أصيبت، صباح اليوم الخميسن 10 طالبات بمدرسة التمريض بأدفو، إثر انقلاب الأتوبيس الذي كانوا يستقلونه من مدينة السباعية بأسوان.

تلقى مأمور مركز شرطة ادفو إخطاراً من مدير مستشفى أدفو يفيد بوصول 10 طالبات من مدرسة التمريض مصابات أثرأنقلاب الأتوبيس الذى كانوا يستقلونه من مدينة السباعية متجهين إلى المدرسة فى أدفو بعد تصادمه مع مقطورة محملة بالقصب ،وأصيب سائق الأتوبيس وحالته الصحية خطيرة بينما إصابات الطالبات بسيطة.

وتم نقل الطالبات إلى مسشتفى أدفو العام لتلقى الإسعافات اللازمة ،ونقل السائق إلى مستشفى الأقصر الدولى ،وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.