ضبط خلية إرهابية تستهدة قوات الأمن بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، الخميس، من ضبط خلية إرهابية، تضم 4 عناصر، تخصصت في تصنيع العبوات الناسفة بدائية الصنع، واستخدامها ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة.

وعُثر بحوزة المتهمين على كميات من المواد الكيميائية والدوائر الكهربائية، التي تستخدم في تصنيع العبوات بدائية الصنع.

وبمواجهتهم اعترفوا بانتمائهم لتنظيم جماعة الإخوان، وتصنيع وزرع العبوات المتفجرة التي تستهدف المنشآت الشرطية والعامة، واستخدامها في المسيرات الخاصة بالتنظيم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، والعرض على النيابة، التي باشرت التحقيق .