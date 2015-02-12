أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

ضبط خلية إرهابية تستهدة قوات الأمن بالجيزة

  • مصر
  • 7
Google+ Print

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، الخميس، من ضبط خلية إرهابية، تضم 4 عناصر، تخصصت في تصنيع العبوات الناسفة بدائية الصنع، واستخدامها ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة.

وعُثر بحوزة المتهمين على كميات من المواد الكيميائية والدوائر الكهربائية، التي تستخدم في تصنيع العبوات بدائية الصنع.

وبمواجهتهم اعترفوا بانتمائهم لتنظيم جماعة الإخوان، وتصنيع وزرع العبوات المتفجرة التي تستهدف المنشآت الشرطية والعامة، واستخدامها في المسيرات الخاصة بالتنظيم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، والعرض على النيابة، التي باشرت التحقيق .

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية