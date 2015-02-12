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سالمان: نرحب بالاستثمارات القطرية ولا ننظر للسياسة

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قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن ترحب بالاستثمارات وتتعامل مع المستثمرين بالقانون، دون النظر للسياسة، مشيرا إلى أن شركة «الديار» القطرية، التي تعمل في مجال التنمية العقارية والسياحية، تنفذ مشروعا على كورنيش النيل بحرية ودون أي مضايقات.

وأضاف «سالمان»، في تصريحات للصحفيين المرافقين لرئيس الوزراء خلال زيارته الحالية لدبي، الخميس، «لا يوجد مانع من دخول الاستثمارات أيا كانت جنسيات أصحابها، طالما أنها ليست ضد الأمن القومي».

وأشار إلى عمل عدد كبير من المستثمرين القطريين في مصر، ومنهم من لديه شراكات مع رجال أعمال مصريين، ولا توجد أية مشاكل في استثماراتهم بمصر.

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