مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطما بسوهاج‎

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالطريق السريع “أسيوط ـ سوهاج”.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، أخطاراً من مركز شرطة طما ، بوقوع مصادمة علي الطريق السريع أسيوط – سوهاج ووجود متوفي ومصابين – دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيادة المدعو ضيف علي ضيف 30 سنة عامل ويقيم عزبة بدر – دائرة المركز السيارة رقم 1975 س.أ.ر ” ميكروباص ” قادماً من أسيوط تجاه سوهاج فوجئ بالسيارة رقم 10372 أجرة سوهاج قادمة من سوهاج تجاه أسيوط [ فر قائدها هارباً ] حال قيامه بالتخطي الخاطئ فاصطدم به.

ونتج عن الحادث وفاة المدعو محيي الدين فهمي محمد عبد الغني 67 سنة بالمعاش – ويقيم العتامنة – دائرة المركز أثر إصابته ” بكسر متهتك مضاعف أعلي الجمجمة وآخر بالناحية اليسري وكسر بالساعد الأيسر وإصابة كل من قائد السيارة الأولي ” باشتباه ارتجاج بالمخ ” ولا يمكن استجوابه – وتم نقله لمستشفي أسيوط الجامعي، علاء علي فهيم 32 سنة عامل – ويقيم قاو غرب – دائرة المركز ” بكسر بعظمة الساق اليمني “، عطيات سليمان محمد 60 سنة ربة منزل – وتقيم العتامنة – دائرة المركز ” بكسر بعظمة العضد اليمني وآخر أعلي عظمة الرسغ الأيمن “، ومحروس خليفه محمد علي 28 سنة عامل – ويقيم الغنايم – أسيوط “بجرح وتورم بالشفه العليا “، وتم نقل الجثة للمستشفي المركزي.

وبسؤال المصابين أيدوا ما جاء بالفحص، ونفوا الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1331 جنح المركز لسنة 2015 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.