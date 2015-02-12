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سفير أوكرانيا الجديد يصل القاهرة السبت لتولي مهام منصبه

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يصل سفير أوكرانيا الجديد لدي ، هينادي لاتي، السبت، ليتولي مهام منصبه في القاهرة، ويجيد السفير الجديد التحدث باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.

وذكر بيان للسفارة الأوكرانية في القاهرة، أن «لاتي» قد تولى منصب سكرتير ثاني في سفارة أوكرانيا بتونس في الفترة من 1996 إلى 1999، ثم سكرتيرًا أول بسفارة أوكرانيا في ليبيا في الفترة من 1999 إلى عام 2001، ثم مستشارًا في قسم الشرق الأوسط في الخارجية الأوكرانية عام 2001، ثم نائب مدير التعاون الدولي والعلاقات الخارجية والسياسة الاقتصادية للإدارة العامة التابعة بأمانة مجلس الوزراء في أوكرانيا (2001 – 2003).

وأضاف البيان أن السفير الجديد قد تولي عدة مناصب دبلوماسية بالخارجية الأوكرانية من بينها نائب مدير الإدارة الاقليمية الثالثة ورئيس قسم الشرق الأوسط في الفترة من عام 2005 إلى عام 2006 ثم سفيرًا فوق العادة في ليبيا في الفترة من عام 2006 إلى 2010، ثم مديرًا للإدارة العامة للعلاقات الخارجية الاقتصادية ولجان التعاون المشتركة بأمانة مجلس الوزراء لأوكرانيا خلال الفترة من 2010 إلى عام 2013، ثم أخيرًا مبعوث أوكرانيا الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من عام 2013 إلى عام 2014.

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