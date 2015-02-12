«الخارجية»: نتواصل مع القوى العربية والدولية لحل الأزمة اليمنية

قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر تواصل اتصالاتها مع الأطراف العربية والدولية ومع القوي اليمنية المختلفة بهدف الخروج من المأزق الراهن في صنعاء.

وأضاف «عبدالعاطي» في بيان صحفي له، الخميس، أن مصر تتابع بقلق شديد التطورات الأخيرة المتلاحقة في اليمن، وتؤكد في جميع اتصالاتها أهمية التزام جميع الأطراف بالمبادرة الخليجية كمرجعية للخروج من الأزمة الحالية وضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وأوضح المتحدث أن مصر تجدد دعوتها بضرورة تحلي جميع الأطراف بضبط النفس والابتعاد التام عن التصعيد واستخدام العنف وإعلاء المصالح العليا للبلاد فوق المصالح الضيقة، مؤكدًا وقوف مصر إلى جانب تطلعات الشعب اليمني الشقيق وأهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.