محافظ سوهاج يكلف مدير الأمن بسرعة ضبط مسلحين حاصروا كمين الخزان ليلة كاملة

كلف الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج الجديد، اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج بمتابعة أحداث التعدي على كمين الخزان الحدودي بمركز دار السلام ومحاصرته ليلة كاملة من قبل عشرات المسلحين الخارجين على القانون.

وشدد محافظ سوهاج على ضرورة الوقوف على أسباب الحادث وتحويل الأمر للنيابة لمباشرة التحقيق، ومعرفة المتسبب فيه وسرعة ضبطه ومحاسبته حفاظا على هيبة الدولة وسيادة القانون ومنع تكرار مثل هذه الأحداث مرة أخرى، وذلك خلال اجتماعه مع مدير أمن المحافظة وحكمدار المديرية، اللواء أحمد شاهين، لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمحافظة.

كان العميد حسين حامد، مدير المباحث الجنائية، قد تلقى إخطارا من الرائد مصطفي التهامي، معاون أول مباحث مركز دار السلام، يفيد بقيام مجموعة من الخارجين على القانون بالاستيلاء على مساحة من أرض شباب الخرجين بقرية صديق المنشاوي، دائرة المركز من أصحابها تحت تهديد السلاح.

وانتقل إلى المكان مأمور وضباط المركز، وفور وصول القوات بادر الخارجين القوات إطلاق الأعيرة النارية، مما حدا بالقوات مبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية، مما نتج عنه مصرع كريم أحمد بيومي، 16 سنة، يقيم البلابيش قبلي، ومسجل شقي خطر، ومحكوم عليه بالمؤبد، ضاحي القالي، 32 سنة، يقيم البلابيش، ومسجل شقي خطر، ومحكوم عليه بأحكام مشددة في العديد من الجنايات.

وعلى خلفية ذلك حاصر عشرات المسلحين من أهلية وأقارب القتيلين منهم المسلحين كمين الخزان الحدودي وأطلقوا الرصاص العشوائي على قوة الكمين، اعتراضا على مقتل ذويهم على يد الشرطة، كما قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على نقطة شرطة البلابيش.

وأكدت مصادر رفضت ذكر اسمها، في حديثها لـ«المصري اليوم»، أن عشرات المسلحين أخذوا زراعات القصب ساتراً وظلوا يطلقون الرصاص بصورة عشوائية على قوات الكمين حتى فجر الثلاثاء.

وأضافت المصادر أن القوات أخذت الكمين ساترا وبادلت الخارجين على القانون إطلاق الرصاص.

وبعد تطور الأحداث، انتقل اللواء مساعد المدير لفرقة الشرق ومجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن و4 مدرعات من قطاع الأمن المركزي، واستعانت الأجهزة الأمنية بسوهاج بمدرعتين من مديرية أمن قنا لتعزيز قوات الكمين ومحاولة السيطرة على الموقف.

ونتج عن تلك الاشتباكات بين الطرفين إصابة 3 من الخارجين على القانون بطلقات نارية متفرقة بالجسم، وأمين شرطة ومجند من قوة الكمين بطلقات نارية، فيما تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج العام والجامعي، والجثث لمستشفى دار السلام المركزي.

وتمكنت القوات بقيادة العقيد أحمد الراوي، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشرق، من ضبط 3 بنادق آلية و10 خزن و100 طلقة من ذات السلاح، وأحد الخارجين على القانون.

وعلي خلفية ذلك توقفت حركة مرور السيارات على الطريق الزراعي السريع الشرقي بسبب تبادل إطلاق النيران حتى تم وقف إطلاق النيران في الصباح، وبعدها استأنفت الطريق حركتها الطبيعية.

وكلفــــت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وتحديد وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، فيماتحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.