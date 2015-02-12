لليوم الثالث.. استمرار حالة الطوارئ بالقليوبية لمواجهة تغيرات الطقس

تستمر حالة الطوارئ بمحافظة القليوبية، الخميس، طبقًا لإعلان المحافظ المهندس محمد عبدالظاهر، تزامنًا مع اليوم الثالث لاستمرار موجة الطقس غير المستقر التي صاحبها رياح شديدة وأتربة تسببت في وقوع حوادث.

وتسببت الرياح في انقطاع الكهرباء عن بعض قرى المحافظة بسبب سقوط الأسلاك، التي تمدها بالكهرباء.

وأثرت موجة الطقس الحالية على حركة المرور على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي والطرق الفرعية، التي تربط المدن بالقرى بسبب الهواء المحمل بالأتربة.

كما تأثرت حركة البيع والشراء وأجبر أصحاب المحال التجارية على إغلاقها لعزوف المواطنين عن الخروج من المنازل بسبب الرياح الشديدة وبرودة الجو.