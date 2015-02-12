بالفيديو.. «الأبنودي»: «اللي يختلف على الرجل الطاهر السيسي هو الباطل»

قال الشاعر عبدالرحمن الأبنودي إن من يختلف على الرئيس عبدالفتاح السيسي «يبقى هو الباطل»، مؤكدًا أنه «الرجل الطاهر»، كما وصفه، حث اعتبر أنه «جاي في زمن مش زمن الناس الطاهرة الحلوة».

وأوضح الأبنودي، في حديث مسجل للإعلامي وائل الإبراشي، أذيع الأربعاء: «الآن عندنا زعيم أو رئيس لا نختلف عليه، واللي يختلف عليه يبقى هو الباطل، عندنا رجل فاضل جدًا بيحكمنا اسمه عبدالفتاح السيسي، وهذا رجل بعد كل اللي شفناه يبقى ربنا راضي عن هذا الشعب وبعتله الإنسان اللي احنا مبنحسش بالغربة معاه».

وأضاف: «لكن يعني السيسي جاي في زمن على ما يبدو إنه مش زمن الناس الطاهرة الحلوة، إحنا طلعين من فترة مسحت كل تضاريسنا الإنسانية، كله لوث، كله ملوث، كله مش مصدق، طلعنا من فترة حسني مبارك مش مصدقين حاجة، الناس... كله كذب من برة».

وتابع: «في وسط ده جايلنا الراجل الطاهر اللي اسمه عبدالفتاح السيسي واحنا في حالة من الترهل وعدم استرداد روحنا الحقيقية لكي نشكل الكتيبة اللي هو هيقودها في نضاله».