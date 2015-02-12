استئناف محاكمة علاء عبدالفتاح اليوم

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد ،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الخميس، جلسات إعادة محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «أحداث مجلس الشورى».

وسبق وأن قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على الفقي، التنحي، منتصف سبتمبر الماضي، عن مواصلة جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمين، استشعارًا منها للحرج، وقامت بإرسال أوراق القضية إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، كي تتولى بدورها تحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة لمباشرة محاكمة المتهمين في القضية من جديد، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه لكل منهم، وهم كل من الناشط علاء عبدالفتاح، وأحمد عبدالرحمن، ووائل محمود متولي.

يذكر أنه قد سبق وأن قضي بمعاقبة علاء عبدالفتاح والمتهمين جميعًا في القضية، يونيو الماضي، غيابيًا، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريم كل منهم مبلغًا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.