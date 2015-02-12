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بالفيديو.. عماد الدين أديب: «معانا رئيس شايل النظام على كتفه»

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شدد الإعلامي عماد أديب على ضرورة مساعدة الرئيس عبدالفتاح على النجاح في عمله، معتبرًا أن الحالة التي يعشيها النظام حاليًا «خطيرة جدًا».

وأوضح اديب، في مداخلة مع الإعلامية رانيا بدوي، ببرنامج «القاهرة اليوم» على قناة اليوم«، مساء الأربعاء: «اللي حوالين الرئيس في أي نظام هم اللي بيشلوه على كتافهم، إحنا معانا رئيس شايل النظام على كتفه، وهي حالة خطيرة جدًا، يعني هو شايل المجموعة اللي معاه لكن المجموعة اللي معاه مش بتشيله».

وأضاف: «لكن عشان نكون إيجابيين، في حدث حصل أنا عايز أشيد بيه، وهو أنا معرفش مين اللي مسك ملف زيارة بوتين، بس أستطيع أن أشكره وأحييه، لأن قضية زيارة بوتين من بدايتها لنهايتها بكل تفاصيلها الصغيرة.. تقدري تديها جائة الامتياز مية في المية».

وتابع: «لازم نفكر كيف يمكن أن نساعد الرئيس، مش عشان بنحبه ولا مبنحبوش، لكن لأنه يقود طائرة فيها 90 مليون مصري، إذا نجح في إنه يهبط بيها سالمة فكلنا نجونا، وإذا لا قدر الله، ماسعدناهوش أو أشغلناه أو ضايقناه، أو أتعبناه، فمش هيقدر يعمل بينا الهبوط السليم، فكلنا سنهلك معه لا قدر الله».

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