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مجلة تابعة لـ”داعش”: حياة بومدين وصلت بسلام إلى “دولة الخلافة الإسلامية”

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مجلة تابعة لـ”داعش”: حياة بومدين وصلت بسلام إلى “دولة الخلافة الإسلامية” مجلة تابعة لـ”داعش”: حياة بومدين وصلت بسلام إلى “دولة الخلافة الإسلامية”

قالت مجلة تابعة لتنظيم “داعش” إن حياة بومدين، زوجة أميدي كوليبالي، المسئول عن احتجاز رهائن في متجر كوشير بباريس الشهر الماضي، وصلت “بسلام إلى دولة الخلافة الإسلامية،” وقد أجرت المجلة لقاءا مطولا معها نشرته الأربعاء.

وتتضمن المجلة، التي تدعى “دار الإسلام”، وتصدر باللغة الفرنسية، صفحتين لمقابلة أجريت مع بومدين، من دون نشر إلى صور تؤكد صحة هذه الادعاءات.

من ناحيته، قال جان شارل بريسارد، الخبير الفرنسي في شئون الإرهاب، إن المجلة تتبع رسميا للتنظيم المتشدد، وبالتالي فإجراء مقابلة مع بومدين دليل على وصولها إلى أراضي الدولة الإسلامية.

وفي المقابلة، قالت بومدين إنها لم تواجه أي مصاعب عند دخولها الدولة الإسلامية، وهي تشعر بالأمان حاليا لوجودها هناك.

وكان العنوان الرئيسي في المجلة، الصادرة في عددها الثاني، هو “ليلعن الله فرنسا،” ويحمل صورة برج إيفل، ويقف أمام بعض رجال الأمن، كما يتضمن هذا العدد مجموعة من الصور لما بعد سلسلة الهجمات في بارس، إضافة لمديح كوليبالي على ما قام به، إلى جانب دعوات بشن المزيد من الهجمات انتقاما للنبي محمد.

وكان العدد الأول من المجلة قد صدر في 23 ديسمبر الماضي، وتم نشره على الحساب الرسمي للتنظيم عبر تويتر.

سي إن إن بالعربية

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