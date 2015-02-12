تدهور الحالة الصحية للفنان نور الشريف

تدهورت الحالة الصحية للفنان نور الشريف بصورة مفاجئة، مما استدعى سفره إلى العاصمة البريطانية لندن للعلاج.

وذكرت مصادر إعلامية وفنية :” أن نور الشريف سافر وبرفقته طليقته الفنانة بوسي للعلاج داخل أحد مستشفيات لندن، بعد تدهور حالته الصحية، حيث يعاني من آلام شديدة في قدميه تمنع وصول الدم إلى الأطراف، مضيفة أن الشريف أجرى فحوصات طبية، وتبين أن الدم لا يصل للجزء السفلي من القدم، ولا يستطيع التحكم في حركتها.

وطالبه الأطباء بأن يخضع للعلاج من جديد حتى يعيد الدورة الدموية للقدم مرة أخرى.

من جانبه أكد وكيل نقابة المهن التمثيلية سامح الصريطي سفر الشريف إلى لندن للعلاج، وذكر الصريطي أن ولديه مي، وسارة يرافقانه أيضاً في رحلته العلاجية.

يذكر أن النجم نور الشريف كان يحضر لمسلسله “أولاد منصور التهامي” مع المؤلف مصطفى محرم، والمخرج سميح النقاش، والمنتج محمد فوزي، قبل سفره مباشرة.

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