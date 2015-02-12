حازم إمام للاعبي الزمالك: لماذا لم تفعلوا مثل توتي؟

عاب حازم إمام قائد الزمالك السابق على لاعبي الفريق خوض مباراة إنبي رغم وجود شكوك من سقوط ضحايا خارج أسوار ملعب الدفاع الجوي.

وروى "امبراطور" الزمالك في الألفية الجديدة واقعة للنجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، قائلاً: "توتي أصر على إيقاف مباراة الديربي أمام لاتسيو بعد انتشار شائعة بوجود حالة وفاة".

وأضاف عبر برنامج "الملاعب اليوم": "لقد كان قائدا بكل المقاييس، وأقنع مدربه كابيلو بضرورة عدم اللعب، رغم أن الأمر في النهاية كان مجرد شائعة".

وعاتب نجم الكرة المصرية المعتزل لاعبي الزمالك: "هذا القرار لا يخرج إلا من إنسان طبيعي، ما فعله عمر جابر كان صحيحًا، ولكن كان عليه إقناع زملائه بعدم اللعب".

وواصل حازم إمام حديثه للاعبي الزمالك: "توتي لم يهتم برئيس ناديه، وطالما أنكم غير متأكدين، كان من المفترض ألا تنزلوا إلى أرض الملعب".

وأتم: "أعتقد أن هذه الكارثة ستؤثر بالسلب على لاعبي الزمالك على مدار الثلاثة أعوام القادمة على الأقل، لأنها خلفت فجوة بينهم وبين الجماهير".