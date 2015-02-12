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مدع أميركي: لا دافع ديني وراء قتل الطلبة المسلمين

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مدع أميركي: لا دافع ديني وراء قتل الطلبة المسلمين مدع أميركي: لا دافع ديني وراء قتل الطلبة المسلمين

قال مدعي منطقة ميدل ديستركت في نورث كارولاينا بالولايات المتحدة، أمس الأربعاء، إن قتل 3 طلبة مسلمين بالرصاص قرب جامعة نورث كارولاينا “ليس جزءا من حملة لاستهداف المسلمين”.

وألقي القبض على كريج ستيفن هيكس (46 عاما)، الذي نشر رسائل مناهضة للإسلام على موقع فيسبوك، ووجهت له 3 اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى فيما يتصل بمقتل الطلبة الثلاثة الثلاثاء، وقد أثارت تلك الحادثة موجات غضب، إذ نشرت العديد من الصور للضحايا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهم يمارسون حياتهم.

وبحسب الشرطة، فإن نزاعا منذ فترة طويلة على مكان وقوف السيارة بين جارين، دفع الرجل لقتلهم في مجمع سكني هادئ يقع بالقرب من حرم جامعة نورث كارولاينا الأميركية.

ولم تصدر الشرطة المزيد من التصريحات بشأن الدافع وراء الحادث أو تفاصيل الجريمة، ولكن منظمة للدفاع عن حقوق المسلمين المدنية طالبت السلطات بالتعامل مع تكهنات – يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي – بأن ثمة انحياز محتمل معاد للمسلمين وراء الحادث.

ووجهت 3 تهم قتل من الدرجة الأولى، لكريغ ستيفن هيكس (46 عاما)، في حادث إطلاق النار الذي وقع الثلاثاء وراح ضحيته ضياء شادي بركات (23 عاما) وزوجته يسر محمد أبو صالحة، 21 عاما، وشقيقتها رزان محمد أبو صالحة (19 عاما).

وظهر هيكس لوقت قصير في المحكمة صباح الأربعاء، وقالت قاضية المنطقة مارسيا موري إن محام عام سيجري تعيينه للدفاع عنه وسيتم احتجازه، دون إمكانية إطلاق سراحه، حتى جلسة الرابع من مارس.

وقالت الشرطة إن هيكس كان متعاونا مع التحقيقات التي أظهرت مبدئيا أن النزاع على مكان وقوف السيارة هو الدافع وراء الحادث، إلا أن العديد من مواقع التواصل الاجتماعي أثار مخاوف بشأن وجود دافع ديني.

سكاي نيوز

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