«أوباما»: استخدام القوات البرية الأمريكية غير وارد في محاربة «داعش»

قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الأربعاء، إنه يريد مرونة في تفويض الكونجرس باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم «داعش»، تمكنه من استخدام قوة برية صغيرة لتنفيذ عملية محدودة، إذا استدعت الضرورة وفي ظروف يصعب التنبؤ بها.

وفي خطاب متلفز له من البيت الأبيض حول مسودة قانون صلاحيات استخدام القوة العسكرية ضد «داعش»، قال «أوباما» إن استخدام القوات البرية الأمريكية غير وارد في استراتيجيته في محاربة تنظيم داعش.

وأكد أن التفويض من الكونجرس «لا يتضمن الدعوة لنشر قوات قتالية أمريكية برية في العراق وسوريا، وهو ليس تخويلًا لحرب برية أخرى في العراق وأفغانستان».

وأضاف الرئيس الأمريكي أن «الولايات المتحدة يجب ألا تنجر مجددًا إلى حرب برية مطولة في الشرق الأوسط، لأنه ليس في مصلحة أمننا القومي وليس ضروريًا في حربنا لهزيمة داعش».