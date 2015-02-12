أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«الداخلية التونسية»: اعتقال 20 من «كتيبة أبومريم»

Google+ Print

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأربعاء، أنها فككت خلية إرهابية، شرقي البلاد، واعتقلت 20 فردًا من الخلية التي تحمل اسم «كتيبة أبومريم».

وقالت الداخلية، في بيان: «تمكّنت الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للمصالح المُختصّة للأمن الوطني، بالتنسيق مع الوحدات الأمنيّة بكُلّ من المهديّة ونابل من كشف مجموعة إرهابيّة خطيرة جدًا ومهيكلة تنظيميًا تنشُط بجهة الحمّامات ونابل وتحمل اسم كتيبة أبُو مريم».

وتابع البيان: «تمّ إيقاف عدد 20 عُنصرًا إرهابيًا مُنضوين صُلب الكتيبة المذكورة، والذين تهيكلوا ضمن 06 خلايا إرهابيّة تختصّ بالرّصد والتمويل والاستقطاب».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية