«الداخلية التونسية»: اعتقال 20 من «كتيبة أبومريم»

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأربعاء، أنها فككت خلية إرهابية، شرقي البلاد، واعتقلت 20 فردًا من الخلية التي تحمل اسم «كتيبة أبومريم».

وقالت الداخلية، في بيان: «تمكّنت الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للمصالح المُختصّة للأمن الوطني، بالتنسيق مع الوحدات الأمنيّة بكُلّ من المهديّة ونابل من كشف مجموعة إرهابيّة خطيرة جدًا ومهيكلة تنظيميًا تنشُط بجهة الحمّامات ونابل وتحمل اسم كتيبة أبُو مريم».

وتابع البيان: «تمّ إيقاف عدد 20 عُنصرًا إرهابيًا مُنضوين صُلب الكتيبة المذكورة، والذين تهيكلوا ضمن 06 خلايا إرهابيّة تختصّ بالرّصد والتمويل والاستقطاب».