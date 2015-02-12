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واشنطن: طائرة عمانية ساهمت في خروج طاقمنا الدبلوماسي في اليمن

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن سلطان عمان، قابوس بن سعيد، أرسل طائرة عمانية خاصة لتأمين مغادرة سريعة لموظفي السفارة الأمريكية من اليمن.

وأشادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر ساكي، في الموجز الصحفي، الأربعاء، بدور سلطنة عمان وقطر في تسهيل خروج آمن وسلس لطاقم السفارة الأمريكية في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت «ساكي»: «نحن ممتنون كذلك للدور الذي لعبته حكومة عمان والدور القيادي للسلطان لتأمين مغادرة سريعة وخروج آمن لطاقم سفارة الولايات المتحدة»، كما وجهت الشكر لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، جمال بنعمر، وقطر، دون توضيح لدور الأخيرين.

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