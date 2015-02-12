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هل تسبّب باسم يوسف برحيل الإعلامي جون ستيورات من برنامجه؟

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هل تسبّب باسم يوسف برحيل الإعلامي جون ستيورات من برنامجه؟ هل تسبّب باسم يوسف برحيل الإعلامي جون ستيورات من برنامجه؟

الأربعاء 11-02-2015 21:35

أعلنت قناة "كوميدي سنترال" أمس رحيل الإعلامي الساخر جون ستيوارت عن برنامج "ذا ديلي شو" بعد ساعات قليلة من استضافته للإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، وهو ما جعل الشائعات تنتشر وتربط بين خبر رحيله عن القناة وبين استضافته يوسف.

هذه الشائعات دفعت بباسم يوسف إلى الرد عليها للتوضيح، من خلال حسابه على موقع "تويتر"، حيث كتب: "الصحافة إياها عاملة ربط غير منطقي بين استضافة جون ستيوارت ليا وتركه البرنامج، يا سلام يا أخويا، ده أيه الجبروت اللي أنا فيه ده؟ للعلم ده كان موضوع قديم، والقرار أتأجل أكثر من مرة، وكمان برنامجه مستمر لحد آخر الموسم".

 

 

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