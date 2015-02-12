بالصورة: رفيق سبيعي يحتفل بعيد ميلاده الـ 85

احتفل الفنّان السوري القدير رفيق سبيعي، المُلقّب بـ "فنّان الشّعب"، بعيد ميلاده الخامس والثمانين، بحضور ابنه المخرج سيف الدين سبيعي وطليقته سلافة معمار.

كذلك حضر الاحتفال البسيط، الذي أقيم في بيروت، كلٌّ من الفنان قصيّ خولي، والفنان قيس الشيخ نجيب، وأسرة مسلسل "بنت الشهبندر".

رفيق سبيعي من مواليد عام 1930 في حيّ البزورية في دمشق، وهو من الفنانين المخضرمين في سوريا، وهو الذي صنع شخصية "أبو صيّاح" أو قبضاي الحارة الشامية بزيّه الدمشقي الفلكلوري الأصيل، وهي الشخصية الأكثر شهرة له، إضافة لتجسيده مختلف الشخصيات في أعماله الدرامية والسينمائيّة لاحقاً، فضلاً عن أدواره الكثيرة في الدراما والبرامج الإذاعية.

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