بالصور: دايفيد بيكهام يدعم الأطفال المعرضين للعنف والاستغلال

في خطوة إنسانية ليست غريبة على النجم العالمي David Beckham، كشف الأخير أنه سيطلق صندوقاً جديداً بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة Unicef، من أجل تغيير حياة ملايين الأطفال الذين يعيشون في الفقر والخطر.

Beckham البالغ من العمر 39 عاماً، والذي تعرض مؤخراً لحادث سير، قال إنه سيقوم على مدى السنوات القادمة بجمع الملايين، لنشر التوعية بخصوص قضايا الشباب في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أنه سوف يركز على الأطفال المعرضين لخطر العنف والاستغلال أو المرض.

ومن المقرر أن يحمل الصندوق الجديد اسم 7، وهو رقم القميص الذي كان يرتديه David مع منتخب انجلترا وفريق مانشستر يونايتد.

وأضاف Beckham خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة مرور 10 سنوات على اختياره سفيرا للنوايا الحسنة للـ Unicef: اليوم هناك حاجة لمساعدة الأطفال أكثر من أي وقت مضى وأنا منذ اعتزالي لدي وقت أكبر وأريد فعل المزيد.

هذا وطلب النجم David Beckham من معجبيه ومحبيه مساندة دعوته لزعماء العالم بوضع الأطفال في مقدمة أولوياتهم ومخططاتهم.

يشار إلى أن النجمة Shakira وقبل إنجاب طفلها الثاني، استخدمت الهاشتاغ WorldBabyShower# لتطلب من معجبيها المساندة، عبر شراء هديّة واحدة على الأقلّ؛ وذلك من خلال إنشاء رابط وإرساله إليهم، لينقلهم بالتالي إلى موقع منظمة Unicef ، حيث يتمكّنون من شراء لقاحات ومستلزمات طبية وبطانيات وحاملات للأطفال، على أن يعود ريع كلّ ذلك لصالح السكان الأكثر فقراً، خصوصاً الأطفال.