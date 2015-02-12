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Spider-Man ينضم الى Marvel Studios

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Spider-Man ينضم الى Marvel Studios Spider-Man ينضم الى Marvel Studios

الأربعاء 11-02-2015 23:47

أعلنت شركة Sony Pictures أنها توصّلت الى اتفاق مع Marvel Studios لإنتاج فيلمين جديدين لرجل العنكبوت سيتم إطلاق الفيلم الأول في 28 يوليو عام 2017. وبهذا الخبر يعود Spider-Man الى عالمه بعد غياب دام منذ 1999 وهو العام الذي باعت فيه شركة Marvel Studios حقوق هذه الشخصية الى شركة Sony Pictures مقابل 7 مليون دولار. وقد تسربت معلومات أن الشركتين اتفقتا على تغيير الممثل الذي سيؤدي دور رجل العنكبوت وبهذا الخبر يصبح Andrew Garfield الذي أدّى مؤخراً الشخصية في فيلمي The Amazing Spider-Man و The Amazing Spider-Man 2 خارج الفيلم المقبل والبحث بدأ عن ممثل جديد. يذكر أن أفلام Spider-Man التي أنتجت في الأعوام الثلاثة عشر الماضية جمعت إيرادات تخطت الأربعة مليارات دولار وأن شركة Sony Pictures احتفظت بحقوق توزيع وتمويل والإشراف الفنّي على الأفلام الجديدة لرجل العنكبوت. ويبقى السؤال هل سيشارك Spider-Man في المستقبل في سلسلة أفلام The Avengers؟

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