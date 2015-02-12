والدة ابتسام تسكت تتعرض للضرب من قبل أحد جيرانها

تعرضت والدة الفنانة إبتسام تسكت خريجة برنامج "ستار أكاديمي" للضرب من قبل زوج جارتها، نتج عنه كسور في صدر والدة الفناة، فضلاً عن بعض الإصابات الخطيرة التي دخلت على إثرها إلى المستشفى.

وكشفت إبتسام عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنها مستاءة بسبب ما حصل لوالدتها، وأوضحت أن أمها تعرضت لاعتداء من زوج جارتها، فيما لا زالت أسباب الخلاف مجهولة، إذ اكتفت إبتسام بالإشارة إلى أنها استيقظت من النوم على صراخ والدتها، مناشدةً المسؤولين من خلال مواقعها عبر شبكات التواصل الإجتماعي للتدخل لإنصاف أمها.

وتضامن جماهير إبتسام مع الواقعة حيث أنشاؤا "هاشتاغ" بعوان "إلا الخالة منى"، ينددون من خلاله ما وقع لوالدة نجمتهم المحبوبة، كما تداول بعض زملاء الفنانة المغربية هذا الهاشتاغ عبر حسابهم في موقع "فيس بوك"، ومن أبرزهم التونسية غادة التي ذكرت أنها لا تقبل أبداً أن تتعرض أم صديقتها للإهانة من أي شخص، كما كتب الكويتي عبد السلام الزايد أنه يستنكر أن يضرب رجل إمرأة تحت أي ظرف كان.

ومن المنتظر أن تقدم إبتسام توضيحات أكثر بهذا الشأن حيث حاولت "سيدتي نت" الإتصال بها لمعرفة حقيقة الواقعة وأسباب الشجار لكنها لم تجب على هاتفها، واكتفت بالكتابة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أنها ستشرح لجمهورها أسباب الحادثة في أقرب فرصة.