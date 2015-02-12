أمل كلوني تطالب رئيس الوزراء الكندي بالتدخل للإفراج عن الصحفي محمد فهمي

طالبت أمل كلوني، محامية الصحفي محمد فهمي المحتجز، رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر بسرعة التدخل للإفراج عن الصحفي الكندي، الذي تنازل مؤخرا عن جنسيته المصرية في سبيل سرعة إطلاق سراحه.

وقالت كلوني، إن الحكومة الكندية كانت قد حصلت على تطمينات من الجانب المصري بشأن الإفراج عن فهمي، خصوصا بعد أن تم الإفراج عن زميله الصحفي الأسترالي بيتر غريست، غير أن القضاء المصري عاد وحدد يوم 12 فبراير موعدا جديدا لإعادة محاكمة فهمي.

وأضافت كلوني في رسالة بعثت بها إلى هاربر إن وعودا قدمت إلى محمد فهمي بالإفراج عنه في حال تنازله عن الجنسية المصري، وهو ما قام به فعلا، ولكن أيا من هذه الوعود لم تنفذ حتى الآن.

ودعت كلوني هاربر إلى ضرورة الإسراع في التدخل لإفراج عن فهمي، فهناك مؤشرات تؤكد أن عدم التدخل من الجانب الكندي قد يؤدي إلى نتائج غير مرضية.

سي إن إن بالعربية