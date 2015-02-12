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«مستقبل وطن» يحتفي بزيارة بوتين لمصر: شجاعة

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قال أحمد كرم، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمصر «هى زيارة شجاعة، وخصوصًا في هذا التوقيت»، مشيرًا إلى أن الزيارة تؤكد على أهمية ومكانة بالنسبة لروسيا، ومدى دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط، وأيضًا تكاتف روسيا مع مصر في ظل الظروف التي تعانى منها مصر، مثل الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب على الإرهاب وداعش في عدد من الدول العربية.

وأضاف «كرم» أن الزيارة تعمق من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وخصوصًا في مجال الاستثمار والطاقة النووية، والمجال العسكرى، وعدة مجالات أخرى، وإن هذة الشراكة ضمن النهج الجديد الذي تتبناه مصر من تنويع علاقتها مع جميع دول العالم.

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