إبطال مفعول 3 قنابل شديدة الانفجار أسفل برج كهرباء بالبحيرة

تمكن خبراء المفرقعات بمحافظة البحيرة من إبطال مفعول 3 قنابل شديدة الانفجار، مثبتين أسفل أحد أبراج التيار الكهربائي (ضغط عالي) بكفر الدوار.

كان اللواء محمد فتحي إسماعيل، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا يفيد بوجود جسم غريب بأحد أبراج التيار الكهربائي (ضغط عالى) بالطريق الدولي أمام قرية حوض 6 بكفر الدوار.

وانتقلت على الفور القيادات الأمنية وقوات إدارة الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، وتم عمل كردون أمني حول المنطقة، وتبين وجود 3 عبوات مثبتين بقواعد البرج رقم 40 (ضغط عالى) جهد 220 كيلو فولت خط أبيس/ أبوقير بأرض زراعية منزرعة قمح.

كما تبين أن العبوات عبارة عن ماسورة حديدية طولها 50 سم وقطرها 4 بوصه تزن حوالى 10 كيلو جرامات مغلقة من الفتحتين يخرج منهم سلك كهربائي متصلين بعدد 6 بطاريات 9 فولت مثبت عليها هاتف محمول، وتم التعامل معهم وتشتيتهم بمدفع المياه بعد اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

وتبين احتوائهم على مادة داكنة اللون عبارة عن مخلوط انفجارى من مادة النترات ومفجر ومكبر عبارة عن ماسورة سوسته كهرباء تخرج منها بعض الأسلاك.

تم تفتيش المنطقة وتبين عدم وجود أجسام غريبة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، التي تولت التحقيق.