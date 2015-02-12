أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وزير الأوقاف: زيارة بوتين لمصر تقدير لمكانتها التاريخية

  • مصر
  • 19
Google+ Print

قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمصر هي «تقدير لمكانة التاريخية والحضارية، ودورها الريادي المرتقب في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح »، مشيرًا إلى أن تبادل الزيارات على هذا المستوى الرئاسي يفتح بلا شك آفاقًا واسعة للتبادل الاقتصادي والتواصل الحضاري بين مصر وروسيا.

وأشار وزير الأوقاف، في بيان له، الأربعاء، إلى أن الوزارة تلمس صدى هذه العلاقات واستعادة مصر لدورها الريادي ومكانتها العالمية فيما تتلقاه من دعوات للتواصل الحضاري والثقافي، ورغبة عالمية في استقدام المبعوثين من وزارة الأوقاف، أو قيامها بتدريب بعض الأئمة من مختلف دول العالم.

وأضاف أن «هناك جهودًا لتفعيل دور التواصل الحضاري بين مصر وروسيا في ضوء علاقات تاريخية، يشير إلى مرحلة منها رمز الصداقة المصرية الروسية بأسوان، ويمتد إلى آفاق عصرية أوسع، وهو ما جعل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يترجم بعض مطبوعاته إلى اللغة الروسية، ويوجه رسالة فكرية حضارية وسطية أسبوعية عبر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف المصرية باللغة الروسية، في إطار رسالة الأوقاف إلى العالم التي تنشر بتسع لغات أسبوعيًا».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار