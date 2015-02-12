وزير الأوقاف: زيارة بوتين لمصر تقدير لمكانتها التاريخية

قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمصر هي «تقدير لمكانة مصر التاريخية والحضارية، ودورها الريادي المرتقب في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي»، مشيرًا إلى أن تبادل الزيارات على هذا المستوى الرئاسي يفتح بلا شك آفاقًا واسعة للتبادل الاقتصادي والتواصل الحضاري بين مصر وروسيا.

وأشار وزير الأوقاف، في بيان له، الأربعاء، إلى أن الوزارة تلمس صدى هذه العلاقات واستعادة مصر لدورها الريادي ومكانتها العالمية فيما تتلقاه من دعوات للتواصل الحضاري والثقافي، ورغبة عالمية في استقدام المبعوثين من وزارة الأوقاف، أو قيامها بتدريب بعض الأئمة من مختلف دول العالم.

وأضاف أن «هناك جهودًا لتفعيل دور التواصل الحضاري بين مصر وروسيا في ضوء علاقات تاريخية، يشير إلى مرحلة منها رمز الصداقة المصرية الروسية بأسوان، ويمتد إلى آفاق عصرية أوسع، وهو ما جعل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يترجم بعض مطبوعاته إلى اللغة الروسية، ويوجه رسالة فكرية حضارية وسطية أسبوعية عبر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف المصرية باللغة الروسية، في إطار رسالة الأوقاف إلى العالم التي تنشر بتسع لغات أسبوعيًا».