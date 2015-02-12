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الطقس السئ يقتل 2 ويصيب شخصًا في دمياط

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لقيت أم وابنتها مصرعهما بينما أصيب صبي بإصابات خطيرة، مساء الأربعاء، بسبب تسبب فيها الطقس السئ والأمطارالرعدية المصحوبة برياح شديدة وعواصف ترابية.

ففي قرية العوامر بمدينة كفر البطيخ، تسببت الرياح والعواصف الشديدة في انهيار سور منزل، مما أدي لمصرع سيدة تدعي سكينة محمد، 55 سنة، وابنتها همت سليمان، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي كفرسعد المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما انهار أحد أبراج الحمام بميدان عمر أفندي بمدينة فارسكور على سيارة توك توك تصادف مرورها بالمنطقة، مما أسفر عن إصابة سائق التوك توك، وتم نقله لمستشفي فارسكور المركزي في حالة خطره، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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