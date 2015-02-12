إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع بجوار شركة الكهرباء في دمياط

أبطلت الأجهزة الأمنية بدمياط، الأربعاء، مفعول قنبلة بدائية الصنع وضعها مجهول بجوار شركة الكهرباء بمدينة دمياط.

تلقت الأجهزة الأمنية بدمياط بلاغًا من بعض الأهالي يفيد عثورهم على جسم غريب بجوار سور مبني شركة الكهرباء بمنطقة المعلمين بمدينة دمياط.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لمكان البلاغ، وقامت بإخلاء المنطقة وإبطال مفعول القنبلة بدائية الصنع، فيما قامت الأجهزة الأمنية بتمشيط محيط المنطقة للتأكد من وجود أية عبوات ناسفة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها للنيابة العامة التي طلبت تحريات حول الواقعة.