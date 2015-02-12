رسالة للملك من الرئيس الجزائري

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من فخامة الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وقام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد ، معالي وزير العدل حافظ الأختام المبعوث الشخصي لفخامة رئيس جمهورية الجزائر الطيب لوح خلال استقبال سموه له في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض امس.

ونقل معاليه خلال الاستقبال تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة ، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسموه الكريم ، فيما حمله سمو ولي العهد تحياته وتقديره لفخامته.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز المستشار بديوان سمو ولي العهد ، ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الحواس ، وسفير جمهورية الجزائر لدى المملكة عبدالوهاب دربال.

من جهة اخرى استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض امس سفير مملكة هولندا لدى المملكة لورنس وستهوف.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز المستشار بديوان سمو ولي العهد ، ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الحواس .