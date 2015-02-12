مصرع 19 جنديا أوكرانيًا و87 انفصاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية

لقي 19 جنديًا أوكرانيا، و87 انفصاليًا، حتفهم، في الاشتباكات التي وقعت، امس الأربعاء، بين الجانبين في مناطق شرق أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب بيان صدر عن مجلس الدفاع والأمن الوطني الأوكراني.

وأوضح البيان أن الانفصاليين الموالين لموكسو، والمناوئين لكييف، قد شنوا 107 هجمات خلال الـ24 ساعة الأخيرة على عدد من المعابر ونقاط التفتيش التابعة للقوات الحكومية، فضلا عن مناطق سكنية أخرى.

> ولفت إلى أن الاشتباكات التي اندلعت بين الجانبين جراء ذلك أسفرت عن مقتل 19 جنديا حكوميا، فضلا عن 87 انفصاليا، وأن القوات الحكومية نجحت في تدمير 12 دبابة، و42 مركبة عسكرية تابعة للانفصاليين.

وفي سياق متصل لقي 6 مدنيين حتفهم، بينما أُصيب 8 آخرون، جراء إصابتهم بقذائف أسلحة ثقيلة استهدفت محطة حافلات في مدينة “دونيتسك”، فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بحافلتين وعدد من البنايات المجاورة للمحطة، بحسب بيان صدر عن مكتب النائب العام للمنطقة.

وأوضح البيان أن الانفصاليين هم من قاموا بشن الهجوم، بينما تلقى العناصر الانفصالية بالتهمة على القوات الحكومية.

> وبدأت الاضطرابات في أوكرانيا منذ رفض الرئيس السابق، فيكتور يانوكوفيتش، توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي العام الماضي. وأطيح بيانوكوفيتش في فبراير الماضي، وقامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم في مارس.

وبدأ بعد ذلك صراع دموي بين الانفصاليين وقوات الجيش الأوكراني، في منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرقي البلاد، وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أسفر عن مقتل أكثر من 3500 شخص.