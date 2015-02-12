آلام المراحل الانتقالية

تشهد مصر فى مارس القادم إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وتجرى مرحلتها الثانية فى إبريل، وفى مايو القادم يعقد المجلس أول اجتماعاته ويبدأ فى ممارسة مهامه وفق دستور البلاد والتى تتمثل فى التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

ولا توجد مبالغة فى القول إن البرلمان القادم يعد أهم وأخطر برلمان فى طريق مصر نحو التحول الديمقراطى، فالانتخابات فى حد ذاتها تمثل المرحلة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق التى وضعت فى الثالث من يوليو عام ٢٠١٣، ومن ثم فإن إجراء الانتخابات يمثل خطوة مهمة على طريق تنفيذ الخارطة، ومتناحرة ثانية، فإن هذه الانتخابات تمثل امتداداً للمرحلة الانتقالية التى أعيد وضعها بعد الإطاحة بحكم المرشد والجماعة، ومن ثم فإن الطريق إلى هذه الانتخابات يندرج ضمن المرحلة الانتقالية بكل ما تحفل به من صعوبات وآلام. وسوف يترتب على تشكيلة البرلمان القادم نتائج يكون لها تأثير كبير على خطى البلاد نحو المستقبل، فقد ييسر البرلمان الجديد هذه الخطى وقد يضع قيوداً عليها ويزيد من آلام البلاد والعباد.

وتكشف تجارب التحول الديمقراطى فى بلدان عديدة أوروبية وآسيوية ولاتينية عن أن هذه العملية غالباً ما تكون صعبة وتولد آلاماً وصعوبات مركبة، كما أنها قد تتعرض لانتكاسات فى منتصف الطريق، وأنها فى مجمل الأحوال تستغرق فترة زمنية حدها الأدنى عقد من السنوات، وقد تطول عن ذلك كثيراً.

ومن هنا يمكن القول إن الدول فى طريق تحولها من نظام سلطوى، استبدادى أو ثيوقراطى (أى حكم دينى) إلى نظام ديمقراطى، تمر بعملية مخاض طويلة تصاحبها آلام شديدة وتضحيات أيضاً، ويختلف طول المرحلة الانتقالية وكم التضحيات ودرجة الألم من دولة إلى أخرى لاعتبارات عديدة منها درجة نضج ووعى الشعوب، مدى قوة ومتانة مؤسسات الدولة، طبيعة من يتولى إدارة المرحلة الانتقالية. حسب تفاعل هذه العوامل معاً تتحدد طبيعة المرحلة الانتقالية، مدتها، الثمن المدفوع ودرجة الألم.

المؤكد أن شعوب عدة دفعت أثماناً باهظة فى طريق انتقالها من النظم السلطوية إلى الديمقراطية وأن شعوب أوروبا دفعت ثمناً باهظاً لتقلص من دور الكنيسة وتنزع القداسة عن الحكام، وقعت ثورات سالت فيها دماء وقطعت فيها رقاب. لم يختلف الأمر كثيراً فى الولايات المتحدة الأمريكية التى مرت بحرب أهلية بين ولاياتها الشمالية والجنوبية على خلفية الموقف من القيم الإنسانية، وفى مقدمتها قيمة المساواة والمواطنة، ومن ثم الموقف من قضية العبودية، وأيضاً فكرة الوحدة بين الولايات ذاتها.

المؤكد أن الدول العربية ظلت حتى سنوات قليلة مضت استثناءً من الديمقراطية ومن الالتزام بالحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان، ظل حكامها يقاومون الديمقراطية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان مستخدمين ذرائع الخصوصية الثقافية والحضارية، متخندقين وراء شعارات دينية لدغدغة مشاعر العامة والبسطاء.

وعندما بدأت شعوب هذه الدول تثور طلباً للحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، سادت روح إيجابية وتحركت قطاعات من الطبقة الوسطى وتولت قيادة المسيرة. حدث ذلك فى تونس ومصر بالأساس، أما ما جرى فى اليمن وليبيا وما يجرى فى سوريا فيختلف كثيراً عن النموذجين المصرى والتونسى.

وبالنسبة للنموذج المصرى فقد ثار شباب الطبقة الوسطى ودفعوا ثمناً غالياً لإسقاط نظام سلطوى قاوم رياح التغيير وأراد العودة بالبلاد عشرات السنين، ثار شباب الطبقة الوسطى، تنحَّى رأس النظام وسَلَّم السلطة لمجلس عسكرى تعامل مع السلطة ككرة لهب أراد نقلها إلى أيادٍ أخرى، وتوصل المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى صفقة مع جماعة الإخوان المسلمين، لعب فيها المجلس دوراً محورياً فى دفع السلطة إلى الجماعة دفعاً، سلمها مسؤولية تشكيل لجنة التعديلات الدستورية فسمحت بقيام الأحزاب على أساس دينى، وجرى استخدام الشعارات الدينية فى مخاطبة عامة المصريين من أجل الحصول على أصواتهم، وهو أمر أدى إلى هيمنة التيار الدينى على غالبية مقاعد مجلسى الشعب والشورى واكتملت حلقات الصفقة بإعلان مرشح الجماعة فائزاً بمنصب الرئاسة فى انتخابات تثير الجدل بين المصريين حتى اليوم. وهنا تضاعفت معاناة المصريين وتصاعدت معاناتهم وزادت آلامهم، وتوالى سقوط الضحايا.

فقد تعاملت جماعة الإخوان مع الثورة على أنها حققت أهدافها بوصول مرشحها إلى السلطة، وتعامل مرسى من جانبه مع وصوله إلى السلطة على أنها نهاية الثورة ومن ثم لم يقبل أى حديث عن أن الثورة مستمرة أو عن استكمال أهدافها، وبالغ فى استخدام العنف فى مواجهة مطالب الثوار، بل أطلق ميليشياته المسلحة لتواصل عمليات الاعتقال والتعذيب والقتل بحق كل من يقول إن الثورة مستمرة. وبدأت الجماعة فى استهداف مؤسسات الدولة المصرية وتحديداً الشرطة ثم القضاء وأخيراً المؤسسة العسكرية.

بدأوا مبكراً باستهداف الشرطة المصرية عبر اقتحام المقار الأمنية وفى مقدمتها مقار أمن الدولة ثم استبعدوا الشخصيات الفاعلة ذات الكفاءة من الجهاز، وفى مرحلة تالية جندوا أعداداً من ضعاف النفوس، كما ظهر من أعلن ولاءه التام للجماعة. تحركوا بعد ذلك لاستهداف مؤسسة القضاء فحاصروا المحكمة الدستورية، أطاحوا بالنائب العام وجاءوا بنائب عام تفصيل على مقاس مطالب الجماعة، ورغم ذلك لم ينجحوا فى إخضاع المؤسسة القضائية وحالت محكمة القضاء الإدارى دون تجاوز دور المحكمة الدستورية الذى حددوه بموجب دستورهم الجديد فى الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات.

وظلت مؤسسة الجيش هى المؤسسة الوطنية القادرة على حفظ أمن البلاد واستقرارها ومقاومة محاولات الجماعة فى تقديم مصالح التنظيم على مقتضيات الأمن القومى المصرى، بل بات بسطاء المصريين يتطلعون إلى الجيش لحماية الدولة المصرية ومنع اختطاف آمال المصريين فى غد أفضل، وهو ما تحقق فى ثورة الثلاثين من يونيو ٢٠١٣ التى أعادت إنتاج المرحلة الانتقالية من جديد فطالت المرحلة الانتقالية وتجددت آلامها. اليوم ونحن نقف على أعتاب نهاية المرحلة الانتقالية الممتدة ويحدونا الأمل فى أن تكون الانتخابات البرلمانية نهاية بالفعل للمرحلة الانتقالية، تطل علينا مخاوف من ألا تكون الانتخابات كذلك، فقد عادت وجوه من زمن الفساد والاستبداد لتطل علينا من جديد وتعلن خوض السباق الانتخابى وكأن ثورة لم تقم، ولا شعباً ثار ودفع ثمناً باهظاً من أمنه واستقراره الشخصى وأمن بلاده واستقرارها.

يريدون العودة بنا إلى مرحلة القلاقل وعدم الاستقرار ومد المرحلة الانتقالية بكل ما تحفل به من آلام، عن ترشح أمين تنظيم الحزب الوطنى وعدد من كبار رجال أعماله أتحدث، صحيح لا يوجد سبب قانونى يمنع ترشح وجوه زمن الفساد والاستبداد، لكن الإحساس والأخلاق ينبغى أن تكون، فى حال توافرها، هى العائق، وفى ظل غيابها يبدو أننا فى حاجة إلى رادع يمنعهم من الترشح لمصلحة البلاد والعباد وحتى لا تطول المرحلة الانتقالية أكثر من ذلك ويكتوى الشعب بآلامها مجدداً.