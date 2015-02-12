لماذا فرح الثوار بترشيح عز؟!

كذب أحمد عز على الأستاذ هيكل، سأله الأستاذ فى قعدة طالت ساعتين إلا ربع بالضبط: أنا شايف كلام فى الجرايد إنك عاوز تترشح فى الانتخابات، وقالى: أبدا.. قلتله إنت قريب من السياسة قالى: «يعنى».

اللى يكذب على هيكل يكذب على بلد، ومن يخدع هيكل وفى بيته يكذب على أهل بيته، ومن يستخدم الأستاذ فى تمرير كذبة، وهو فى التسعين من عمره، يستخدم أهل مدينة السادات الطيبين فى المرور إلى البرلمان، إذا كان عز خدع هيكل، قادر بفلوسه يخدع الطيبين.

لو أصاخ عز السمع إلى هيكل لكفانا، اللى فى البلد مكفيها، خراب واحتراب، سأل عز الأستاذ هيكل إذ فجأة: مش عارف أعمل إيه، قلتله اعمل اللى أنت عاوزه لكن متقربش من السياسة خالص، وحسيت أنه يريد أن يضع صورة له مختلفة بين الناس عما شاع بينهم، واقترحت عليه أن يكتب كتابا عن نفسه.. وانتهت المقابلة.

عز خرج من بيت الأستاذ يضمر ترشيحاً، عز يكذب على نفسه وعلى الناس، يراهن على مصانعه، وفلوسه، يشترى كل شىء فى مدينة السادات حتى الضمائر، بثمن بخس خدمات معدودة، تضمن له النجاح.

عز يسمّد الأرض بأمواله، ونحن نمص الليمون البنزهير، دون أن نحرك ساكناً، معركة عز فى مدينة السادات لا يجب أن تكون نزهة خلوية، من ذا الذى يترشح أمام عز ويهزمه فى عقر دائرته، أو لنقل عزبته، لماذا تجفل الأحزاب عن ترشيح أحدهم أمام عز، لماذا يبتعد المرشحون بمسافة عن مدينة السادات؟.. أتتركون أهل السادات فريسة لعز ورجاله؟

من السفه أن يؤمن ثوريون أو مدعون على نجاح عز سلفاً، ويركنون رؤوسهم إلى الحائط، ويتركون الدائرة خلوا يرتع ويلعب فيها، ويكايدون بترشيحه وتأكيد نجاحه، ليثبتوا فقط صحة مقولات سبقت، عودة النظام القديم، يلوكونها كاللبانة، ولا يبذلون جهداً أى جهد فى الحيلولة دون تحققها.

يكايدون العامة، عاد عز، اشربوا حتى الثمالة، وهم المسؤولون عن عودة عز وأمثاله، يوم تكبروا على الشعب، واستلبوا ثورته لأنفسهم بضاعة، تجار الثورات بارت بضاعتهم، بحثوا عن وراثة ضيعة النظام القديم بدلاً من إقامة النظام الجديد، ونصبوا أنفسهم متحدثين باسم العناية الثورية على رقاب العباد.

لم ينظروا تحت أقدامهم، شعب يئن، وهم هادرون فى ثورتهم، تركوا الشعب فريسة للإخوان وتحالفوا معهم ضد الإرادة الشعبية، وهتفوا «يسقط يسقط حكم العسكر» تمكيناً للإخوان وبإيعاز منهم، فلما ثار الشعب على الإخوان والتابعين، عادوا كالذئاب اللئيمة مجدداً ينهشون فى جسد الشعب، إشرب يا شعب، عملتم ثورة 30 يونيو، ها قد عاد أحمد عز.. هنيئا مريئا.

لا يفرح فى عودة عز سوى إخوانى لئيم، أو تابع زنيم، عز مستعد يدفع نصف ثروته لاقتناص مقعد برلمانى عنوة، وهؤلاء يدفعون نصف عمرهم لينجح أحمد عز عنوة، فقط ليعودوا إلى صدارة المشهد ثوريين مناضلين.