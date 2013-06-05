بالصور| دارين حمزة تشارك في تنشيط السياحية في جبال لبنان

كتب : هشام أمين الأربعاء 05-06-2013 18:47

شاركت الممثلة دارين حمزة، مع مجموعة من الشباب في جولة استكشافية لتنشيط السياحية في معالم الطبيعة في محافظة جبل لبنان، وتحديداً في منطقة نهر الموفقة في كفرمتى.

جاءت الجولة التي قامت بها دارين، في إطار تفعيل دور الشباب ودفعهم للاهتمام بالبيئة والطبيعة، إضافة إلى متعة اكتشاف معالم لبنان السياحية.

كما شاركت دارين في اعتصام تضامني مع أهالي المنطقة، وطالبت معهم بإغلاق مطمر الناعمة، الذي يتسبب بأضرار بيئية للمنطقة وجوارها. وشارك في الاعتصام رئيس بلدية عبيه عين درافيل، غسان حمزة، إضافة إلى عدد كبير من أهالي بلدتَي عبية وبعورته والقرى المجاورة.